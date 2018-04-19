П’ять подань на нардепів: стали відомі прізвища
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України може направити до Верховної Ради України подання про зняття недоторканності стосовно п’яти народних депутатів, серед яких - Єгор Соболєв та Семен Семенченко. Про це УНН повідомило джерело в антикорупційних органах.
Співрозмовник агентства повідомив, що у ГПУ є подання на Єгора Соболєва, Семена Семенченка, Володимира Парасюка, Дениса Дзензерського та Сергія Дунаєва.
За інформацією джерела, ці подання перевіряє юридичне управління ГПУ, а потім вони будуть передані Генпрокурору на підпис.
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Співрозмовник додав, що поки не відомо, коли ці подання будуть направленні до парламенту.
Водночас УНН поки що не вдалося офіційно підтвердити цю інформацію у прокуратурі.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у нього на столі є п’ять подань про зняття депутатської недоторканності з народних депутатів.
Раніше Генеральний прокурор Юрій Луценко не виключив, що прийде до Верховної Ради з поданнями на зняття недоторканності з певних народних депутатів, які можуть бути причетними до спроби захоплення державної влади в Україні.