Пять пластиковых бочек и 12 полиэтиленовых пакетов: на Буковине у мужчины нашли каннабиса почти на 3 миллиона гривен

Детали

Отмечается, что осуществляя обыск на территории домохозяйства 47-летнего жителя Черновицкого района, сотрудники полиции обнаружили бочки и пакеты с наркотическим средством. Общий вес каннабиса составил примерно 70 килограммов.

По результатам проведенного обыска полицейские изъяли у мужчины:

— 70 килограммов каннабиса, что хранился в 5 пластиковых бочках и 12 полиэтиленовых пакетах;

— пистолет;

— патроны калибра 16 мм;

— средство для употребления наркотических средств;

— другие доказательства незаконной деятельности.

Стоимость изъятого наркотика по ценам “черного” рынка составляет примерно 2,8 миллиона гривен. Сотрудники полиции направили вещественные доказательства на исследование в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

“Ранее нарушитель уже попадал в поле зрения правоохранителей за причастность к незаконному обороту наркотиков. Сотрудники полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания”, — отметили в полиции.

Сейчас следователи полиции решают вопрос сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

Более тысячи кустов конопли и около 10 кг подготовленной к продаже марихуаны обнаружили правоохранители во время задержания членов наркогруппировки на территории Одесской области.