П'ять пластикових бочок і 12 поліетиленових пакетів: на Буковині у чоловіка знайшли канабісу майже на 3 мільйони гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Буковині у чоловіка знайшли канабіс вартістю майже 3 мільйони гривень. Про це повідомили у поліції Чернівецької області, передає УНН.
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Зазначається, що здійснюючи обшук на території домогосподарства 47-річного жителя Чернівецького району, співробітники поліції виявили бочки та пакети з наркотичним засобом. Загальна вага канабісу склала приблизно 70 кілограмів.
За результатами проведеного обшуку поліцейські вилучили у чоловіка:
— 70 кілограмів канабісу, що зберігався в 5 пластикових бочках і 12 поліетиленових пакетах;
— пістолет;
— патрони калібру 16 мм;
— засіб для вживання наркотичних засобів;
— інші докази незаконної діяльності.
Вартість вилученого наркотику за цінами “чорного” ринку становить приблизно 2,8 мільйони гривень. Співробітники поліції направили речові докази на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
“Раніше порушник уже потрапляв у поле зору правоохоронців за причетність до незаконного обігу наркотиків. Співробітники поліції затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання”, — відзначили у поліції.
Наразі слідчі поліції вирішують питання повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
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