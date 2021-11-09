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П'ять пластикових бочок і 12 поліетиленових пакетів: на Буковині у чоловіка знайшли канабісу майже на 3 мільйони гривень

Київ • УНН

 • 18725 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Буковині у чоловіка знайшли канабіс вартістю майже 3 мільйони гривень. Про це повідомили у поліції Чернівецької області, передає УНН.

П'ять пластикових бочок і 12 поліетиленових пакетів: на Буковині у чоловіка знайшли канабісу майже на 3 мільйони гривень

Деталі

Зазначається, що здійснюючи обшук на території домогосподарства 47-річного жителя Чернівецького району, співробітники поліції виявили бочки та пакети з наркотичним засобом. Загальна вага канабісу склала приблизно 70 кілограмів.

За результатами проведеного обшуку поліцейські вилучили у чоловіка:
— 70 кілограмів канабісу, що зберігався в 5 пластикових бочках і 12 поліетиленових пакетах;
— пістолет;
— патрони калібру 16 мм;
— засіб для вживання наркотичних засобів;
— інші докази незаконної діяльності.

Вартість вилученого наркотику за цінами “чорного” ринку становить приблизно 2,8 мільйони гривень. Співробітники поліції направили речові докази на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

“Раніше порушник уже потрапляв у поле зору правоохоронців за причетність до незаконного обігу наркотиків. Співробітники поліції затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання”, — відзначили у поліції.

Наразі слідчі поліції вирішують питання повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

Понад тисячу кущів коноплі та близько 10 кг підготовленої до продажу марихуани виявили правоохоронці під час затримання членів наркоугруповання на території Одеської області.

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