1000 кущів коноплі та 10 кг канабісу: на Одещині накрили наркогрупу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Понад тисячу кущів коноплі та близько 10 кг підготовленої до продажу марихуани виявили правоохоронці під час затримання членів наркоугруповання на території Одеської області. Як повідомляє УНН із посиланням на обласну прокуратуру, злочинна група під керуванням 42-річного мешканця Одеської області з початку 2021 року займалася збутом наркотиків. Було налагоджено вирощування та обробку марихуани для продажу.
Підпільну плантацію правопорушники облаштували на території будинку одного з організаторів групи у Ширяївському районі.
Організатор групи розфасовував готовий наркотик у полімерні п'ятилітрові ємності та по 2-3 ємності перевозив до Одеси, де передавав їх для подальшого збуту. У пошуку наркотиків брали участь правоохоронці та кінологи Одеської митниці. Собаки Фіфа, Бакс, Шейла та Марсель виявили понад тисячу кущів коноплі та близько 10 кг підготовленої до продажу марихуани.
Гроші за наркотичні кошти клієнти перераховували на банківські картки чи особисто передавали до рук правопорушників.
Поліцейські провели понад 20 обшуків, у ході яких вилучили мобільні телефони, банківські картки, всі кошти, понад 1000 кущів коноплі та близько 10 кг висушеного та розфасованого канабісу, ваги та ZIP пакети.
Організатору та двом членам групи повідомили про підозру за ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів).
Вирішуються питання затримання та повідомлення про підозру іншим учасникам наркоугруповання. Продовжується досудове розслідування.