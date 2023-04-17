Пять стран G7 договорились "вытеснять" рф с международного рынка ядерного топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. На форуме G7 по ядерной энергетике в Японии накануне было объявлено создание альянса между Великобританией, США, Канадой, Японией и Францией, "направленного на вытеснение путина с международного рынка ядерной энергии", пишет УНН со ссылкой на заявление на сайте британского правительства.
Детали
Как указано, "пять стран будут использовать соответствующие ресурсы и возможности секторов гражданской атомной энергетики каждой страны, чтобы подорвать контроль россии над цепочками поставок".
Это соглашение, как сообщается, "будет поддерживать стабильные поставки топлива для нужд настоящего, а также гарантировать безопасную и надежную разработку и внедрение топлива для перспективных реакторов завтрашнего дня".
"Это соглашение будет использовано как основа для того, чтобы полностью вытеснить путина с рынка ядерного топлива, и сделать это как можно скорее, чтобы отрезать для него еще один способ финансирования своего варварского нападения на Украину и фактически оставить россию в стороне", - говорится в заявлении.
Ранее
Украина ранее призвала ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию "росатом" под санкции.
В правительстве Германии, одной из стран G7, выступили за санкции против атомной промышленности рф.