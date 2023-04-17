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П'ять країн G7 домовилися "витісняти" рф з міжнародного ринку ядерного палива

П'ять країн G7 домовилися "витісняти" рф з міжнародного ринку ядерного палива

Київ • УНН

 • 785379 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. На форумі G7 з ядерної енергетики у Японії напередодні було оголошено створення альянсу між Великою Британією, США, Канадою, Японією і Францією, "спрямованого на витіснення путіна з міжнародного ринку ядерної енергії", пише УНН з посиланням на заяву на сайті британського уряду.

Деталі

Як вказано, "п'ять країн використовуватимуть відповідні ресурси та можливості секторів цивільної атомної енергетики кожної країни, щоб підірвати контроль росії над ланцюжками постачання".

Ця угода, як повідомляється, "підтримуватиме стабільне постачання палива для потреб сьогодення, а також гарантуватиме безпечну та надійну розробку та впровадження палива для перспективних реакторів завтрашнього дня".

"Ця угода буде використана як основа для того, щоб повністю витіснити путіна з ринку ядерного палива, і зробити це якомога швидше, щоб відрізати для нього ще один спосіб фінансування свого варварського нападу на Україну та фактично залишити росію осторонь", - ідеться у заяві.

Раніше

Україна раніше закликала ЄС включити російську державну атомну енергетичну компанію "росатом" під санкції.

В уряді Німеччини, однієї з країн G7, виступили за санкції проти атомної промисловості рф.

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