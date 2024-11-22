Пять коллекционных шкатулок и табакерок: преступники с топорами совершили кражу из музея в Париже

Из музея Коньяк-Же в Париже практически на глазах у посетителей украли редкие предметы XVIII века. Об этом пишет газета Le Parisien, сообщает УНН.

Детали

По данным издания, кража произошла около 10:30 по местному времени, когда музей был открыт для публики. В здание ворвались четверо грабителей в масках и капюшонах с топорами и бейсбольными битами, они разбили витрины и похитили пять коллекционных шкатулок и табакерок которым около 300 лет.

По данным мэрии Парижа, муниципальная полиция вмешалась сразу после событий и никто не пострадал. Также парижская мэрия выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что «решительно осуждает эту насильственную акцию».

Для правоохранителей и посетителей музея, участвовавших в инциденте, работает специальная группа психологов. Прокуратура Парижа начала расследование по данному факту.

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