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Пять коллекционных шкатулок и табакерок: преступники с топорами совершили кражу из музея в Париже

Пять коллекционных шкатулок и табакерок: преступники с топорами совершили кражу из музея в Париже

Киев  •  УНН

 • 1658 просмотра

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Четверо преступников в масках похитили пять коллекционных шкатулок XVIII века из музея Коньяк-Же в Париже. Кража произошла при посетителях, нападавшие разбили витрины топорами и бейсбольными битами.

Из музея Коньяк-Же  в Париже практически на глазах у посетителей украли редкие предметы XVIII века. Об этом пишет газета Le Parisien, сообщает УНН.

Детали

По данным издания, кража произошла около 10:30 по местному времени, когда музей был открыт для публики. В здание ворвались четверо грабителей в масках и капюшонах с топорами и бейсбольными битами, они разбили витрины и похитили пять коллекционных шкатулок и табакерок которым около 300 лет.

По данным мэрии Парижа, муниципальная полиция вмешалась сразу после событий и никто не пострадал. Также парижская мэрия выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что «решительно осуждает эту насильственную акцию».

Для правоохранителей и посетителей музея, участвовавших в инциденте, работает специальная группа психологов. Прокуратура Парижа начала расследование по данному факту.

Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн21 нояб. 2024, 13:49 • 82335 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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