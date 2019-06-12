Пять клубов подали заявки на выступление в новом сезоне УХЛ

Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага сообщил, что на данный момент письменные подтверждения в адрес Лиги прислали 5 клубов - "Белый Барс", херсонский "Днепр", "Донбасс" и "Кременчуг", а также вновь ХК "Мариуполь".

Также, по словам Браги, в ближайшее время ожидаются заявки от уже знакомых болельщикам МХК "Динамо" и "Ледяных Волков".

Кроме того, возможно примут участие в чемпионате клубы из Днепра, Кривого Рога и Новояворовска.

Напомним, что в крайнем сезоне УХЛ выступили только шесть коллективов.