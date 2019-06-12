Пять клубов подали заявки на выступление в новом сезоне УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Украинская хоккейная лига продолжила подготовку к очередному, четвертого в истории сезона и объявила имена части команд, которые примут участие в турнире, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Лиги.
Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага сообщил, что на данный момент письменные подтверждения в адрес Лиги прислали 5 клубов - "Белый Барс", херсонский "Днепр", "Донбасс" и "Кременчуг", а также вновь ХК "Мариуполь".
Также, по словам Браги, в ближайшее время ожидаются заявки от уже знакомых болельщикам МХК "Динамо" и "Ледяных Волков".
Кроме того, возможно примут участие в чемпионате клубы из Днепра, Кривого Рога и Новояворовска.
Напомним, что в крайнем сезоне УХЛ выступили только шесть коллективов.