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Пять клубов подали заявки на выступление в новом сезоне УХЛ

Киев • УНН

 • 9802 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Украинская хоккейная лига продолжила подготовку к очередному, четвертого в истории сезона и объявила имена части команд, которые примут участие в турнире, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Лиги.

Пять клубов подали заявки на выступление в новом сезоне УХЛ

Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага сообщил, что на данный момент письменные подтверждения в адрес Лиги прислали 5 клубов - "Белый Барс", херсонский "Днепр", "Донбасс" и "Кременчуг", а также вновь ХК "Мариуполь".

Также, по словам Браги, в ближайшее время ожидаются заявки от уже знакомых болельщикам МХК "Динамо" и "Ледяных Волков".

Кроме того, возможно примут участие в чемпионате клубы из Днепра, Кривого Рога и Новояворовска.

Напомним, что в крайнем сезоне УХЛ выступили только шесть коллективов.

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