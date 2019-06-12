П'ять клубів подали заявки на виступ в новому сезоні УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Українська хокейна ліга продовжила підготовку до чергового, четвертого в історії сезону і оголосила імена частини команд, які візьмуть участь у турнірі, передає УНН з посиланням на прес-службу Ліги.
Виконавчий директор УХЛ Олексій Брага повідомив, що на даний момент письмові підтвердження на адресу Ліги прислали 5 клубів – "Білий Барс", херсонський "Дніпро", "Донбас" і "Кременчук", а також новостворений ХК "Маріуполь".
Також, за словами Браги, найближчим часом очікуються заявки від вже знайомих уболівальникам МХК "Динамо" і "Льодяних Волков".
Крім того, можливо візьмуть участь в чемпіонаті клуби з Дніпра, Кривого Рогу та Новояворівська.
Нагадаємо, що у крайньому сезоні УХЛ виступили тільки шість колективів.