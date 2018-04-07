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Пять игроков "Арсенала" вошли в символическую сборную четвертьфиналов Лиги Европы

Пять игроков "Арсенала" вошли в символическую сборную четвертьфиналов Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 9043 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. По итогам первых матчей 1/4 финала была составлена лучшая команда недели в Лиге Европы, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

В ростере, составленном на основании рейтинга “FedEx Performance Zone”, оказалось сразу пять игроков лондонского “Арсенала”, который дома разгромил “ЦСКА”.

Вашему вниманию полный состав участников символической сборной Петер Гулачи (“РБ Лейпциг”), Хуанфран, Годин (оба — “Атлетико”), Мустафи, Эктор Бельерин, Аарон Рэмзи (все — “Арсенал”), Лукас, Сенад Лулич (оба — “Лацио”), Эмиль Форсберг (“РБ Лейпциг”), Месут Озил и Александр Ляказетт (оба — “Арсенал”).

Заметим, что лучшим футболистом недели было объявлено Рэмзи из состава “канониров”, который более чем на 50 процентов опередил ближайшего преследователя в опросе Гризманн.

Украинские Национальные Новости

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