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П'ять гравців "Арсеналу" увійшли до символічної збірної чвертьфіналів Ліги Європи

Київ • УНН

 • 9043 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. За підсумками перших матчів 1/4 фіналу була складена найкраща команда тижня у Лізі Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

В ростері, складеному на підставі рейтингу “FedEx Performance Zone”, виявилося відразу п’ять гравців лондонського “Арсеналу”, який вдома розгромив “ЦСКА”.

До вашої уваги повний склад учасників символічної збірної: Петер Гулачі (“РБ Лейпциг”), Хуанфран, Дієго Годін (обидва — “Атлетіко”), Шкодран Мустафі, Ектор Бельерін, Аарон Ремзі (всі — “Арсенал”), Лукас Лейва, Сенад Луліч (обидва — “Лаціо”), Еміль Форсберг (“РБ Лейпциг”), Месут Озіл і Олександр Ляказетт (обидва — “Арсенал”).

Зауважимо, що кращим футболістом тижня було оголошено Ремзі зі складу “канонірів”, який більше ніж на 50 відсотків випередив найближчого переслідувача в опитуванні Грізманна.

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