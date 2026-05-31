Пять человек погибли при обрушении шахты в Китае на нелегальном объекте
В провинции Юньнань из-за обвала на нелегальной шахте погибли пять человек. Власти проводят расследование и усиливают контроль за безопасностью в отрасли.
Пятеро рабочих погибли в результате обвала на нелегальном горнодобывающем объекте в китайской провинции Юньнань. Инцидент произошел всего через несколько дней после масштабного взрыва газа на шахте в провинции Шаньси, который унес жизни по меньшей мере 82 человек. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным агентства Синьхуа, обвал произошел утром 31 мая в уезде Хуэйцзе. Под завалами оказались шестеро работников. Всех пострадавших удалось извлечь и доставить в больницу, однако пятеро из них скончались от полученных травм. Состояние одного спасенного оценивается как стабильное.
Местные власти начали расследование причин аварии и устанавливают ответственных лиц. Юньнань является одним из важных угледобывающих регионов Китая и обладает значительными залежами лигнита.
Правительство Китая усиливает контроль за безопасностью
Новая трагедия произошла на следующий день после совещания по вопросам безопасности, которое провел премьер-министр Китая Ли Цян. Он призвал усилить проверки на опасных производствах, бороться с нарушениями и фальсификациями, а также укрепить надзор в горнодобывающей отрасли, транспорте и строительстве. Призывы прозвучали на фоне самой смертоносной горной аварии в стране за более чем десять лет, произошедшей 22 мая в провинции Шаньси.
