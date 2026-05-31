Пять человек погибли при обрушении шахты в Китае на нелегальном объекте

$44.2751.44
ukenru
08:34 • 8436 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
07:49 • 14211 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 58871 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 69711 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 43075 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 84980 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 102258 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 63016 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 64087 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 73360 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
0м/с
92%
745мм
Популярные новости
В российском Саратове дроны атаковали НПЗ — СМИVideo31 мая, 01:37 • 7120 просмотра
Массовые столкновения, раненые полицейские и сотни задержанных: в Париже шумно отметили победу ПСЖ в Лиге чемпионовVideo31 мая, 02:12 • 20088 просмотра
Силы ПВО обезвредили 212 из 229 российских дронов во время ночной атакиPhoto05:40 • 9520 просмотра
Над США взорвался метеорит с силой более 20 авиабомбPhoto05:47 • 10855 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города06:00 • 18115 просмотра
публикации
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения09:14 • 5766 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города06:00 • 18198 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 58871 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 46143 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить30 мая, 03:51 • 52153 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Ли Цян
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 20943 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 41460 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 57273 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 61472 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 71977 просмотра
Актуальное
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Фильм
ИРИС-Т
Saab JAS 39 Gripen

Пять человек погибли при обрушении шахты в Китае на нелегальном объекте

Киев • УНН

 • 970 просмотра

В провинции Юньнань из-за обвала на нелегальной шахте погибли пять человек. Власти проводят расследование и усиливают контроль за безопасностью в отрасли.

Пять человек погибли при обрушении шахты в Китае на нелегальном объекте

Пятеро рабочих погибли в результате обвала на нелегальном горнодобывающем объекте в китайской провинции Юньнань. Инцидент произошел всего через несколько дней после масштабного взрыва газа на шахте в провинции Шаньси, который унес жизни по меньшей мере 82 человек. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным агентства Синьхуа, обвал произошел утром 31 мая в уезде Хуэйцзе. Под завалами оказались шестеро работников. Всех пострадавших удалось извлечь и доставить в больницу, однако пятеро из них скончались от полученных травм. Состояние одного спасенного оценивается как стабильное.

Более 200 человек погибли в результате масштабного оползня на руднике в Конго05.03.26, 05:01 • 7334 просмотра

Местные власти начали расследование причин аварии и устанавливают ответственных лиц. Юньнань является одним из важных угледобывающих регионов Китая и обладает значительными залежами лигнита.

Правительство Китая усиливает контроль за безопасностью

Новая трагедия произошла на следующий день после совещания по вопросам безопасности, которое провел премьер-министр Китая Ли Цян. Он призвал усилить проверки на опасных производствах, бороться с нарушениями и фальсификациями, а также укрепить надзор в горнодобывающей отрасли, транспорте и строительстве. Призывы прозвучали на фоне самой смертоносной горной аварии в стране за более чем десять лет, произошедшей 22 мая в провинции Шаньси.

Взрыв газа на угольной шахте в Китае унес жизни 90 человек23.05.26, 11:15 • 4118 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Взрывы
Ли Цян
Bloomberg News
Китай