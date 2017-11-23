Пять автомобилей столкнулись в ДТП во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня на Западном объезде Львова столкнулись сразу пять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова, передает УНН.
“Водитель автомобиля “Lexus LX 570” не придерживался дистанции и безопасной скорости, отвлекся и столкнулся с автомобилем “Volkswagen Passat”, который в результате инерционного движения догнал “Chevrolet Aveo”. Тот в свою очередь врезался в “Renault Logan”, который в результате наехал на “Daewoo Sens”, — сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.
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В результате ДТП пострадал пассажир “Volkswagen”.
На место прибыла бригада скорой медицинской помощи.
Напомним, 22 ноября в Луганской области перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие.
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