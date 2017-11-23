П'ять автівок зіткнулися в ДТП у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні на Західному об’їзді Львова зіткнулось одразу п’ять автомобілів. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова, передає УНН.
“Водій автомобіля “Lexus LX 570” не дотримався дистанції та безпечної швидкості, відволікся та зіткнувся з авто “Volkswagen Passat”, який в результаті інерційного руху наздогнав “Chevrolet Aveo”. Той в свою чергу врізався у “Renault Logan”, який в результаті наїхав на “Daewoo Sens”, ‒ повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.
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Внаслідок ДТП постраждав пасажир “Volkswagen”.
На місце прибула бригада швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, 22 листопада на Луганщині перекинувся автобус з пасажирами, є постраждалі.
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