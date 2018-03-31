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Пьяный водитель устроил ДТП в Житомирской области: шестеро пострадавших

Пьяный водитель устроил ДТП в Житомирской области: шестеро пострадавших

Киев  •  УНН

 • 15012 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 31 марта. УНН. Шесть человек пострадали в результате ДТП в Житомирской области, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области, передает УНН.

Авария произошла сегодня ночью на территории Новоград-Волынского района. Водитель автомобиля ВАЗ-2101, 32-летний житель района, двигаясь из села Курница в направлении села Курницкая Гута, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на насыпь каменного отсева на обочине дороги.

"В результате ДТП водитель автомобиля и пятеро его пассажиров, все жители Новоград-Волынского района, получили травмы различной степени тяжести. Водитель и 37-летняя пассажирка были госпитализированы в реанимационное отделение местной больницы. По предварительным оценкам, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного 55-летнего пассажира госпитализировали в травматологическое отделение. Остальным трем пассажирам легковушки оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение", - сообщили в полиции.

Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, во Львове троллейбус въехал в маршрутку, пострадали семь человек.

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