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П'яний водій влаштував ДТП на Житомирщині: шестеро постраждалих

П'яний водій влаштував ДТП на Житомирщині: шестеро постраждалих

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 31 березня. УНН. Шестеро людей постраждали внаслідок ДТП на Житомирщині, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.

Аварія сталась сьогодні вночі на території Новоград-Волинського району. Водій автомобіля ВАЗ-2101, 32-річний житель району, рухаючись із села Курниця у напрямку села Курницька Гута, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, де здійснив наїзд на насип кам’яного відсіву на узбіччі дороги.

"У результаті ДТП водій автомобіля та п’ятеро його пасажирів, усі жителі Новоград-Волинського району, отримали травми різного ступеню тяжкості. Керманича та 37-річну пасажирку було шпиталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні. За попередніми оцінками, обоє перебували у стані алкогольного сп’яніння. Ще одного 55-річного пасажира шпиталізували до травматологічного відділення. Іншим трьом пасажирам легковика надано медичну допомогу та призначено амбулаторне лікування", - повідомили у поліції.

Нині триває з’ясування причин та обставин події.

Нагадаємо, у Львові тролейбус в’їхав у маршрутку, постраждало семеро людей.

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