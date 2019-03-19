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Пьяный водитель грузовика совершил ДТП и был остановлен пятью выстрелами полиции

Киев • УНН

 • 12958 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Запорожской области патрульные полицейские принудительно остановили грузовик путем применения табельного оружия, который совершил ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Запорожской области.

Пьяный водитель грузовика совершил ДТП и был остановлен пятью выстрелами полиции

"15 марта около 19 часов вечера на служебный планшет поступило сообщение о нарушении правил дорожного движения водителем ГАЗ 3307 на улице Иванова. Во время отработки указанной информации полицейские обнаружили указанный автомобиль на проспекте Моторостроителей, водитель которого создавал аварийную ситуацию и не реагировал на законе требования полицейских", - говорится в сообщении.

Полиция приняла меры о принудительной остановки грузовика путем применения табельного огнестрельного оружия, осуществив 5 выстрелов по колесам грузовика.

Как оказалось, 36-летний задержанный водитель, управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

К счастью в этом происшествия никто не пострадал, а на водителя патруль составил соответствующие административные материалы, которые будут переданы на рассмотрение в суд.

Напомним, в Киевской области полиция со стрельбой задерживала пьяного водителя, который во время бегства от правоохранителей совершил ДТП.

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