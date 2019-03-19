П’яний водій вантажівки вчинив ДТП та був зупинений п’ятьма пострілами поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Запорізькій області патрульні поліцейські примусово зупинили вантажівку шляхом застосування табельної зброї, який вчинив ДТП. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Запорізької області.
“15 березня близько 19-ї години вечора на службовий планшет надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм ГАЗ 3307 на вулиці Іванова. Під час відпрацювання вказаної інформації поліцейські виявили вказаний автомобіль на проспекті Моторобудівників, водій якого створював аварійну ситуацію та не реагував на законі вимоги поліцейських”, — йдеться у повідомленні.
Поліція вжила заходи щодо примусової зупинки вантажівки шляхом застосування табельної вогнепальної зброї, здійснивши 5 пострілів по колесах вантажівки.
Як виявилось, 36-річний затриманий водій, керував автівкою в нетверезому стані.
На щастя в цій події ніхто не постраждав, а на водія патруль склав відповідні адміністративні матеріали, які будуть передані на розгляд до суду.
Нагадаємо, на Київщині поліція зі стріляниною затримувала п’яного водія, який під час втечі від правоохоронців скоїв ДТП.