На Київщині поліція зі стріляниною затримувала п’яного водія
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На Київщині поліція зі стріляниною затримувала п’яного водія, який під час втечі від правоохоронців скоїв ДТП. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Київської області.
“У смт. Іванків під час несення нічного чергування група реагування патрульної поліції за порушення Правил дорожнього руху зупинила водія автомобіля Opel Omega. Водій, а ним виявився 33-річний житель Житомирщини, поводив себе зухвало і наряд поліції був змушений викликати допомогу.Так, підійшовши до автівки, поліцейський представився, повідомив причину зупинки та попрохав водія пред’явити посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного. Однак керманич автівки відмовився пред’являти будь-які документи і разом з пасажиром почав себе зухвало поводити”, — йдеться у повідомленні.
Коли до поліцейських прибула допомога, п’яний водій почав рух заднім ходом і зіткнувся з службовим авто, після чого почав тікати від правоохоронців.
“Усвідомлюючи загрозу життю та здоров’ю людей, працівник поліції здійснив два попереджувальних постріли. Це правопорушника не зупинило і він, тікаючи від правоохоронців, скоїв ДТП”, — додали в поліції.
Після ДТП автомобіль зазнав пошкоджень і не зміг рухатись далі. П’яний водій та пасажир намагались втекти, але були затримані поліцією.
В поліції додали, вміст алкоголю в крові 33-річного водія-втікача становив 0,6 проміле. Відносно чоловіка, який керував транспортним засобом без водійського посвідчення, складено три адміністративні протоколи за статтями 124, 126, 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Адмінматеріали направлені будуть до суду для прийняття рішення.
За фактом опору працівникові правоохоронного органу відрито кримінальне провадження за ст. 342 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Львові затримали нетверезого водія, вже позбавленого прав на 10 років.