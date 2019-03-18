В Киевской области полиция со стрельбой задерживала пьяного водителя

"В пгт. Иванков во время несения ночного дежурства группа реагирования патрульной полиции за нарушение Правил дорожного движения остановили водителя автомобиля Opel Omega. Водитель, а им оказался 33-летний житель Житомирской области, вел себя вызывающе и наряд полиции был вынужден вызвать помощь. Так, подойдя к машине, полицейский представился, сообщил причину остановки и попросил водителя предъявить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного. Однако руководитель автомобиля отказался предъявлять какие-либо документы и вместе с пассажиром начал себя вызывающе вести", - говорится в сообщении.

Когда к полицейским прибыла помощь, пьяный водитель начал движение задним ходом и столкнулся с служебным авто, после чего начал убегать от правоохранителей.

"Осознавая угрозу жизни и здоровью людей, работник полиции совершил два предупредительных выстрела. Это правонарушителя не остановило и он, убегая от милиции, совершил ДТП", - добавили в полиции.

После ДТП автомобиль получил повреждения и не смог двигаться дальше. Пьяный водитель и пассажир пытались убежать, но были задержаны полицией.

В полиции добавили, содержание алкоголя в крови 33-летнего водителя-беглеца составлял 0,6 промилле. В отношении мужчины, который управлял транспортным средством без водительского удостоверения, составлено три административных протокола по статьям 124, 126, 130 Кодекса Украины об административном правонарушении. Админматериалы направлены будут в суд для принятия решения.

По факту сопротивления работнику правоохранительного органа отрыто уголовное производство по ст. 342 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львове задержали нетрезвого водителя, уже лишенного прав на 10 лет.