Пьяный донеччанин избил участкового полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Ясиноватском районе правоохранители задержали мужчину, который, будучи в нетрезвом состоянии, нанес телесные повреждения полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
“В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решаются вопросы сообщения ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины, и избрании меры пресечения”, - говорится в сообщении.
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Вечером 28 октября во время дежурства в пгт. Очеретино Ясиноватского района Донецкой области капрал Ярмолинецкого отдела полиции ГУНП в Хмельницкой области и сержант полиции Дружковского отдела полиции Краматорского ОП прибыли по вызову жительницы одного из частных домов, которая жаловалась на хулиганские действия со стороны соседа.
Находясь во время общения с полицейскими в состоянии алкогольного опьянения, 32-летний мужчина вел себя неадекватно, выражался в адрес правоохранителей нецензурной бранью и угрожал им физической расправой. Поскольку на замечания и требования прекратить хулиганские действия он не реагировал, к нему согласно ст. 45 Закона Украины “О полиции”, было применено спецсредство, а именно — газовый баллончик “Терен 4М”.
После этого злоумышленник стал вести себя еще более агрессивно, схватил деревянную палку и умышленно нанес несколько ударов в область головы одному из полицейских, после чего скрылся.
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Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Дружковский отдел Краматорской местной прокуратуры.
Напомним, в Никополе хулиганы избили полицейский автомобиль. Однако кроме нанесения материального ущерба служащим полиции, иногда происходят и трагические случаи. 9 июля в больнице в Ровно умер полицейский, который получил тяжелое ранение во время исполнения им служебных обязанностей в Ровенской области.