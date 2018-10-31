П'яний дончанин відлупцював дільничого поліцейського

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Ясиноватському районі правоохоронці затримали чоловіка, який, будучи на підпитку, завдав тілесні ушкодження поліцейському. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

“На даний час чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України, та обрання міри запобіжного заходу”, — йдеться у повідомленні.

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Ввечері 28 жовтня під час чергування у смт. Очеретине Ясинуватського району Донеччини капрал Ярмолинецького відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області та сержант поліції Дружківського відділу поліції Краматорського ВП прибули за викликом мешканки одного з приватних будинків, яка скаржилась на хуліганські дії з боку сусіда.

Перебуваючи під час спілкування з поліцейськими у стані алкогольного сп’яніння, 32-річний чоловік поводив себе неадекватно, висловлювався на адресу правоохоронців нецензурною лайкою та погрожував їм фізичною розправою. Оскільки на зауваження та вимоги припинити хуліганські дії він не реагував, до нього згідно ст. 45 Закону України “Про поліцію”, було застосовано спецзасіб, а саме — газовий балончик “Терен 4М”.

Після цього зловмисник став поводити себе ще агресивніше, схопив дерев’яну палицю та умисно наніс кілька ударів в область голови одному з поліцейських, після чого втік.

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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дружківський відділ Краматорської місцевої прокуратури.

Нагадаємо, у Нікополі хулігани відлупцювали поліцейський автомобіль. Проте окрім завдання службовцям поліції матеріальної шкоди, подекуди стаються і трагічні випадки. 9 липня у лікарні у Рівному помер поліцейський, який отримав тяжке поранення під час виконання ним службових обов'язків у Рівненській області. 

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