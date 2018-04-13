Пьяный мужчина в Чернигове умер после стычки с полицейским
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Чернигове во время нападения на полицейского получил смертельные травмы нетрезвый мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Черниговской области, передает УНН.
"Защищаясь от группы пьяных мужчин, которые преследовали его, полицейский спецподразделения ГУ НП в Черниговской области применил физическую силу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, возвращаясь домой после службы, находясь в гражданской одежде и без оружия, полицейский зашел в продовольственный магазин. Внимание правоохранителя привлекла шумная компания мужчин, которые нецензурно ругались, распивали спиртные напитки и разбили бутылку в торговом зале. Полицейский сделал молодым людям замечание. Впрочем, нетрезвые граждане агрессивно отреагировали на обращение полицейского, начали преследовать его и попытались затеять драку.
Произошло столкновение, в результате которого двое молодых людей ушли, а третий упал на асфальт и остался там лежать. Полицейский убедился, что мужчине плохо, и немедленно вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть пострадавшего.
Его труп был направлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Материалы уголовного производства направлены в Черниговскую местную прокуратуру, где в дальнейшем определена подследственность производство за УСБУ в Черниговской области.
Напомним, водитель-нарушитель ПДД избил полицейского в Киеве.