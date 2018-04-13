П'яний чоловік у Чернігові помер після сутички з поліцейським
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Чернігові під час нападу на поліцейського отримав смертельні травми нетверезий чоловік. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Чернігівській області, передає УНН.
"Захищаючись від групи п’яних чоловіків, які переслідували його, поліцейський спецпідрозділу ГУ НП в Чернігівській області застосував фізичну силу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, повертаючись додому після служби, перебуваючи в цивільному одязі та без зброї, поліцейський зайшов до продовольчого магазину. Увагу правоохоронця привернула галаслива компанія чоловіків, які нецензурно лаялись, розпивали спиртні напої та розбили пляшку в торговому залі. Поліцейський зробив молодикам зауваження. Втім, нетверезі громадяни агресивно відреагували на звернення поліцейського, почали переслідувати його та спробували вчинити бійку.
Сталася сутичка, в результаті якої двоє молодиків утекли, а третій впав на асфальт і залишився там лежати. Поліцейський переконався, що чоловікові зле, і негайно викликав швидку допомогу. Прибулі на місце лікарі констатували смерть потерпілого.
Його труп було направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Матеріали кримінального провадження направлено до Чернігівської місцевої прокуратури, де в подальшому визначено підслідність провадження за УСБУ в Чернігівській області.
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