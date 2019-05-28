Пьяный мужчина угрожал топором полицейскому
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Киевской области полиция с использованием табельного оружия задержала дебошира, который пытался нанести телесные повреждения топором полицейскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
В полицию позвонил мужчина и сообщил, что в селе Перегоновка Обуховского района его 33-летний брат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял в руки топор и пытается нанести ему телесные повреждения.
На место происшествия сразу выехала полиция.
"Нетрезвый мужчина начал сопротивляться уже и полицейским. В частности, пытался нанести телесные повреждения топором 28-летнему сотруднику полиции, который вынужден был использовать табельное оружие и осуществить вверх первый предупредительный выстрел", - сообщили в полиции.
Мужчина на данный момент задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, мужчина убил знакомого топором и закопал труп во дворе.