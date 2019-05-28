П'яний чоловік погрожував сокирою поліцейському
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. На Київщині поліція з використанням табельної зброї затримала дебошира, який намагався нанести тілесні ушкодження сокирою поліцейському. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
У поліцію зателефонував чоловік і повідомив, що в селі Перегонівка Обухівського району його 33-річний брат, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, взяв до рук сокиру і намагається нанести йому тілесні ушкодження.
На місце події одразу виїхала поліція.
"Нетверезий чоловік почав чинити опір вже і поліцейським. Зокрема, намагався нанести тілесні ушкодження сокирою 28-річному працівнику поліції, який змушений був використати табельну зброю і здійснити вгору перший попереджувальний постріл", - повідомили у поліції.
Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, чоловік вбив знайомого сокирою і закопав труп на подвір'ї.