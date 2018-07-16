Пьяный мужчина поджег себя в столичном хостеле

По словам правоохранителей, вчера, 16 июля, вечером в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Кибальчича горит хостел.

"По прибытию правоохранители пообщались со свидетелями происшествия и опросили пострадавших, которых потом отвезли в больницу. Предварительно полицейские установили, что телесные повреждения три человека и две женщины получили, когда пытались покинуть помещение. Также сотрудники полиции выяснили, что к пожару причастен один из пострадавших - житель хостела, который после употребления алкоголя облил себя зажигательной жидкостью и поджег. В результате возник пожар в комнатах здания", - рассказали в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Показания свидетелей и потерпевших тщательно проверяются, досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, пожар произошел в столичном хостеле, шесть человек пострадали, пятеро из них направили в ожоговый центр.