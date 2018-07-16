П’яний чоловік підпалив себе у столичному хостелі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. За словами очевидців, причиною пожежі у хостелі, розташованому у Дніпровському районі столиці стало те, що один із мешканців облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив, що спричинило пожежу в приміщенні. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
За словами правоохоронців, вчора, 16 липня, ввечері до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кибальчича горить хостел.
“По прибуттю правоохоронці поспілкувалися зі свідками події та опитали потерпілих, яких потім відвезли до лікарні. Попередньо поліцейські встановили, що тілесні ушкодження три чоловіка та дві жінки отримали, коли намагалися покинути приміщення. Також співробітники поліції з’ясували, що до пожежі причетний один із постраждалих — мешканець хостелу, який після вживання алкоголю облив себе запальною рідиною та підпалив. У результаті виникла пожежа у кімнатах будівлі”, — розповіли у поліції.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Покази свідків та потерпілих ретельно перевіряються, досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, пожежа сталася у столичному хостелі, шестеро людей постраждали, п’ятьох з них направили до опікового центру.