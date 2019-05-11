Пьяный мужчина до смерти забил свою жену
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Черниговской области во время распития алкогольных напитков мужчина до смерти забил свою жену. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черниговской местной прокуратуры.
"09.05.2019 в 11 ч. 14 мин., в дежурную часть Куликовского ОП ЧВП ГУ НП в Черниговской области по каналу связи "102" поступило сообщение о том, что в одном из домов по ул. Вокзальная, в пгт. Куликовка, Куликовского района Черниговской области обнаружено без признаков жизни женщину", - говорится в сообщении.
В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили труп потерпевшей женщины с телесными повреждениями в виде синяков и ссадин на голове и туловище.
Установлено, в ночь с 6 мая на 7 мая, муж потерпевшей во время распития алкогольных напитков совместно с знакомыми и потерпевшей на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес последний удары руками и ногами в область головы, причинив последней телесные повреждения в виде внутричерепной травмы. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась.
9 мая мужчину, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение корыстных преступлений, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины и одновременно направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Харьковской области мужчина до смерти забил знакомую во время попойки.