На Харківщині чоловік до смерті забив знайому під час пиятики

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У неділю о 04:20 до медиків звернувся мешканець Чугуївського району, який розповів, що до нього до дому "приповзла" невідома жінка та повідомила, що її збив автомобіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Харківській області.