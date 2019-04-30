На Харківщині чоловік до смерті забив знайому під час пиятики

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У неділю о 04:20 до медиків звернувся мешканець Чугуївського району, який розповів, що до нього до дому "приповзла" невідома жінка та повідомила, що її збив автомобіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Харківській області.

При віїзді на адресу виклику працівники бригади швидкої медичної допомоги виявили труп жінки, який лежав на кроваті з тілесними ушкодженнями.

Працівники поліції в ході проведення огляду місця події затримали 48-річного мешканця будинку. Як було встановлено, чоловік розпивав спиртні напої з потерпілою, а потім в ході сварки наніс 56-річній жінці не меньше десяти ударів руками та ногами. Потерпіла втратила свідомість, а через деякий час померла на місті.

Речові докази вилучено.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Наразі зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінального процессуального кодексу України.

Нагадаємо, на Харківщині молодик напав на жінку з сокирою, через відмову позичити гроші.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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