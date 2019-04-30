В Харьковской области мужчина до смерти забил знакомую во время пьянки

При выезде по адресу вызова работники бригады скорой медицинской помощи обнаружили труп женщины, который лежал на кровати с телесными повреждениями.

Работники полиции в ходе проведения осмотра места происшествия задержали 48-летнего жителя дома. Как было установлено, мужчина распивал спиртные напитки с потерпевшей, а затем в ходе ссоры нанес 56-летней женщине не менее десяти ударов руками и ногами. Потерпевшая потеряла сознание, а через некоторое время умерла на месте.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области несовершеннолетний парень напал на женщину с топором из-за отказа одолжить ему деньги.