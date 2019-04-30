В Харьковской области мужчина до смерти забил знакомую во время пьянки

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104685 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108938 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111665 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112696 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 140110 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114774 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139829 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144927 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130329 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130366 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Харьковской области мужчина до смерти забил знакомую во время пьянки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В воскресенье в 04:20 к медикам обратился житель Чугуевского района, который рассказал, что к нему в дом "приползла" неизвестная женщина и сообщила, что ее сбил автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.

При выезде по адресу вызова работники бригады скорой медицинской помощи обнаружили труп женщины, который лежал на кровати с телесными повреждениями.

Работники полиции в ходе проведения осмотра места происшествия задержали 48-летнего жителя дома. Как было установлено, мужчина распивал спиртные напитки с потерпевшей, а затем в ходе ссоры нанес 56-летней женщине не менее десяти ударов руками и ногами. Потерпевшая потеряла сознание, а через некоторое время умерла на месте.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области несовершеннолетний парень напал на женщину с топором из-за отказа одолжить ему деньги.

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