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На Харківщині молодик напав на жінку з сокирою, через відмову позичити гроші

На Харківщині молодик напав на жінку з сокирою, через відмову позичити гроші

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Валківському районі, що на Харківщині, поліцейські затримали молодика за скоєння замаху на вбивство. Зловмисником виявився 17-річний мешканець села Кобзарівка, який вирішив помститись за відмову жінки позичити йому гроші. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

“28 квітня о 09:33 до відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера районної лікарні про те, що до медичного закладу з численними травмами голови в тяжкому стані доставлено 37-річну жінку. За декілька годин працівники групи швидкого реагування патрульної поліції встановили і затримали зловмисника. Ним виявився 17-річний раніше судимий сусід потерпілої”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Як з’ясувалось, напередодні ввечері близько 23:00 зловмисник через вікно проник до будинку потерпілої. Жінка вже відпочивала в спальній кімнаті.

“Хлопець сокирою двічі вдарив сусідку обухом по обличчю та залишив будинок через вікно. Як пояснив зловмисник, це була помста за відмову потерпілої позичити гроші”, — повідомили у поліцейські.

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Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15,ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, у Ананьїві, що в Одеській області, троє хлопців за допомогою сокири пошкодили грошові термінали і викрали з них 15 тисяч гривень.

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Кримінал та НП

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