На Харківщині молодик напав на жінку з сокирою, через відмову позичити гроші

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Валківському районі, що на Харківщині, поліцейські затримали молодика за скоєння замаху на вбивство. Зловмисником виявився 17-річний мешканець села Кобзарівка, який вирішив помститись за відмову жінки позичити йому гроші. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.