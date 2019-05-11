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П’яний чоловік до смерті забив свою дружину

П’яний чоловік до смерті забив свою дружину

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. На Чернігівщині під час розпиття алкогольних напоїв чоловік до смерті забив свою дружину. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Чернігівської місцевої прокуратури.

“09.05.2019, об 11 год. 14 хв., до чергової частини Куликівського ВП ЧВП ГУ НП в Чернігівській області по каналу зв’язку „102“ надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків по вул. Вокзальна, в смт. Куликівка, Куликівського району, Чернігівської області виявлено без ознак життя жінку”, — йдеться у повідомленні.

У ході огляду місця події правоохоронцями було виявлено труп потерпілої жінки з тілесними ушкодженнями у вигляді синців та саден на голові та тулубі.

Встановлено, в ніч з 6 травня на 7 травня, чоловік потерпілої під час розпиття алкогольних напоїв спільно із знайомими та потерпілою на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, заподіяв останній удари руками та ногами в область голови, чим спричинив останній тілесні ушкодження у вигляді внутрішньочерепної травми. В результаті отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

9 травня чоловіка, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України та одночасно скеровано до суду клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік до смерті забив знайому під час пиятики.

Українські Національні Новини

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