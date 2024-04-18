ПВО в белгороде сбила 21 цель, один человек пострадал от воздушной атаки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  119627 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  158372 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  158705 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  146208 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  113996 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126377 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138036 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137439 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123992 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103553 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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Публикации

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  482249 просмотра

ПВО в белгороде сбила 21 цель, один человек пострадал от воздушной атаки

Система противовоздушной обороны белгорода сбила 21 цель, приближавшуюся к городу. Один человек получил осколочные ранения в российском селе из-за прямого попадания в дом.

Война •   •  9382 просмотра
ПВО в белгороде сбила 21 цель, один человек пострадал от воздушной атаки

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

В Ивано-Франковской области Украины произошли взрывы.

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В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

G7 обещает сотрудничать по санкциям против Ирана и помощь Украине за счет замороженных российских активов

Финансовые лидеры G7 пообещали сотрудничать по санкциям против Ирана и использовать замороженные российские активы для оказания финансовой помощи Украине в решении ее насущных потребностей в связи с российским вторжением.

Война •   •  16349 просмотра
G7 обещает сотрудничать по санкциям против Ирана и помощь Украине за счет замороженных российских активов

18 апреля: День памятников истории и культуры Украины, Международный день жонглеров, Международный день жонглеров

Культурное наследие Украины насчитывает более 70 тысяч объектов в более чем 1400 населенных пунктах. Российская военная агрессия нанесла ему серьезный ущерб.

УНН Lite •   •  14134 просмотра
18 апреля: День памятников истории и культуры Украины, Международный день жонглеров, Международный день жонглеров

Группа шахедов на границе Хмельницкой и Тернопольской областей направляется на запад

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о группе беспилотников Shahed иранского производства вблизи границы Хмельницкой и Тернопольской областей.

Война •   •  27818 просмотра
Группа шахедов на границе Хмельницкой и Тернопольской областей направляется на запад

российская пропаганда распространяет фейковые новости о "ликвидации" украинских военных лидеров

российский пропагандистский канал распространяет ложную информацию о "ликвидации" высшего военного руководства Украины, включая Главнокомандующего Вооруженных Сил и руководителя Главного управления разведки, во время ракетного удара в Харьковской области.

Война •   •  37365 просмотра
российская пропаганда распространяет фейковые новости о "ликвидации" украинских военных лидеров

российские тактические самолеты активно действуют на северо-востоке Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке.

Война •   •  20903 просмотра
российские тактические самолеты активно действуют на северо-востоке Украины

ЕС ужесточит санкции против Ирана из-за ракетной атаки на Израиль

Лидеры ЕС решили ужесточить санкции против Ирана после того, как Тегеран совершил широкомасштабный ракетный и беспилотный обстрел Израиля с использованием около 300 снарядов в ответ на нападение на посольство Ирана в Дамаске.

Война •   •  21687 просмотра
ЕС ужесточит санкции против Ирана из-за ракетной атаки на Израиль

Правящая консервативная партия победила на парламентских выборах в Хорватии

Правящая консервативная партия "Хорватское демократическое содружество" во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем победила на парламентских выборах.

политика •   •  20081 просмотра
Правящая консервативная партия победила на парламентских выборах в Хорватии

Черниговская полиция усилила патрулирование после смертоносного российского ракетного удара

В связи со смертоносным ракетным ударом рф по Чернигову, в результате которого погибли 17 человек и около 80-ти обратилось в больницы, полиция усилила пешие и автомобильные патрули на улицах города для обеспечения безопасности и соблюдения комендантского часа.

Общество •   •  20387 просмотра
Черниговская полиция усилила патрулирование после смертоносного российского ракетного удара