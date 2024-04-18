ПВО в белгороде сбила 21 цель, один человек пострадал от воздушной атаки

Система противовоздушной обороны в белгороде сбила 21 цель, приближавшуюся к городу. В поселке разумное один человек пострадал из-за прямого попадания в дом.

Об этом сообщает губернатор белгородской области гладков, передает УНН.

Детали

По информации, этой ночью в небе над российским белгородом и его районом сработала система противовоздушной обороны, сбив 21 воздушную цель, которая направлялась в город.

Также в поселке разумное рф прямое попадание в частный жилой дом привело к повреждению кровли и разрушению одной из стен. Женщина получила осколочное ранение левой стопы. Бригадой скорой помощи она доставлена в городскую больницу №2 города белгород, где медицинский персонал оказывает необходимую помощь.

Информация о последствиях воздушной атаки еще уточняется.

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