ПВО сбила все беспилотники, атаковавшие Киев

Макрон призвал Орбана "вести себя как европеец"

По убеждению президента Франции, премьер Венгрии должен проявлять уважение к ЕС и не пытаться брать его "в заложники". Впрочем, Орбан уже заявил о дальнейших планах вести торги с Брюсселем за финансирование для Украины.