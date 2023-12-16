ПВО сбила все беспилотники, атаковавшие Киев
Киев • УНН
Противовоздушная оборона Киева сбила все атакующие беспилотники во время ночной атаки 16 декабря, жертв в результате инцидента не было. Это уже шестая воздушная атака на город в декабре.
В ночь на 16 декабря Россия атаковала столицу барражирующими боеприпасами Shahed. Дроны атаковали группами, волнами и с разных направлений. Противовоздушная оборона уничтожила все вражеские цели. Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко в Telegram, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал.
Начальник КГВА отметил, что это уже шестая воздушная атака на Киев с начала месяца.
Поскольку враг усилил воздушные удары по главному городу страны, Попко просит всех киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и всегда соблюдать правила безопасности.
Судя по примененному вооружению, враг как будто вернулся к тактике образца мая 2023 года. Тогда рашисты постоянно меняли, комбинировали, чередовали виды и типы средств воздушного поражения. Такой же сценарий киевляне почувствовали в первой половине декабря. Ударные БпЛА, крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков, "Искандеры", "Кинжалы" летят на Киев по очереди, сменяя друг друга
Вражеский обстрел повредил линии электропередач в Николаевской области, жертв нет12.12.23, 08:50 - [views_0]
ПВО сбила все беспилотники, атаковавшие Киев
Противовоздушная оборона Киева сбила все атакующие беспилотники во время ночной атаки 16 декабря, жертв в результате инцидента не было. Это уже шестая воздушная атака на город в декабре.
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