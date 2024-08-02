За вчера и сегодня украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 беспилотных летательных аппаратов различных типов. Эти успешные перехваты произошли на южном и восточном направлениях фронта.
За прошедшие сутки и сегодня, 2 августа, украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 беспилотных летательных аппаратов различных типов. Сбили БПЛА на южном и восточном направлениях, сообщили Воздушные Силы ВС Украины, передает УНН.
За прошедшие и текущие сутки на южном и восточном направлениях противовоздушной обороной сбито 11 БпЛА различных типов
На Дніпропетровщині сили ППО збили чотири російські дрони2 августа 2024, 04:37 • 33817 просмотров