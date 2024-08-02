На Днепропетровщине силы ПВО сбили четыре российских дрона. Враг продолжает атаковать Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе, повреждены дом и хозяйственные постройки, погибших нет.
Защитники неба сбили над областью четыре вражеских БпЛА. С вечера враг не прекращал атаки на Никопольщину. Бил артиллерией и дронами-камикадзе. Пострадали Никополь и Марганецкая громада. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Повреждены частный дом и 3 хозяйственные постройки.
Какие разрушения нанесли утренние удары, еще уточняется.
ППО працює по ворожих БпЛА у Полтавській та Сумській областях1 августа 2024, 14:02 • 26732 просмотра