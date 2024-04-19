ПВО рф сбили 25 целей над белгородом: повреждены здания и транспорт во время воздушной атаки

ПВО сбила 25 воздушных целей, приближавшихся к белгородской области. В городе и окрестностях зафиксировано повреждение жилых зданий, складов, а также автомобилей. Об этом сообщает губернатор белгородской области гладков, передает УНН.

Детали

В рф над белгородом и белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сбив 25 воздушных целей.

Согласно предварительной информации, жертв среди мирного населения нет.

Однако, выявлены материальные последствия этой атаки. В трех частных домах города разбиты окна и повреждены фасады. Повреждения также получили четыре складских помещения, где окна и кровли были повреждены, а в одном из помещений загорелся пожар, который потушили. Кроме этого, сломан забор и выбиты окна в промышленном корпусе.

Также пока зафиксировано повреждение 11 автомобилей и пробита крыша одного гаража.

Дополнительно, в селе таврово белгородского района тоже зафиксированы последствия атаки. Осколками повреждена крыша надворной постройки и забор частного дома, а также один автомобиль.

Сейчас на местах событий работают службы, а информация о последствиях атаки уточняется.

ПВО в белгороде сбила 21 цель, один человек пострадал от воздушной атаки