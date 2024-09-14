ПВО работает в Одессе: зафиксированы вражеские БпЛА и взрывы
Киев • УНН
В Одессе работает противовоздушная оборона против вражеских шахедов. Городской голова Геннадий Труханов подтвердил информацию о взрывах и призвал жителей оставаться в укрытиях.
В Одессе работает ПВО по вражеским шахедам. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Добавим
Городской голова Одессы Геннадий Труханов подтвердил информацию о взрывах.
В городе слышны взрывы!
Продолжайте находиться в укрытиях
Напомним
Ранее было проинформировано, что в городе Одесса произошли взрывы. Воздушные Силы передали, что в сторону Одесской области зафиксированы вражеские БпЛА.
В Одесі прогриміли вибухи13 сентября 2024, 22:34 • 8690 просмотров