ППО працює в Одесі: зафіксовано ворожі БпЛА та вибухи
Київ • УНН
В Одесі працює протиповітряна оборона проти ворожих шахедів. Міський голова Геннадій Труханов підтвердив інформацію про вибухи та закликав жителів залишатися в укриттях.
В Одесі працює ППО по ворожим шахедам. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Додамо
Міський голова Одеси Геннадій Труханов підтвердив інформацію щодо вибухів.
У місті чутно вибухи!
Продовжуйте знаходитись в укриттях
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у місті Одеса сталися вибухи. Повітряні Сили передали, що у бік Одещини зафіксовані ворожі БпЛА.