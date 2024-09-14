ППО працює в Одесі: зафіксовано ворожі БпЛА та вибухи

В Одесі працює ППО по ворожим шахедам. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Міський голова Одеси Геннадій Труханов підтвердив інформацію щодо вибухів.

У місті чутно вибухи!



Продовжуйте знаходитись в укриттях

- заявив Геннадій Труханов.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у місті Одеса сталися вибухи. Повітряні Сили передали, що у бік Одещини зафіксовані ворожі БпЛА.

В Одесі прогриміли вибухи