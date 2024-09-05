ПВО работает в Киевской области из-за атаки российских дронов
Киев • УНН
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников во время воздушной тревоги. Силы противовоздушной обороны активно работают для защиты региона от атаки российских ударных дронов.
В Киевской области во время воздушной тревоги из-за атаки России ударными дронами работает Противовоздушная оборона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
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«Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО», - говорится в сообщении КОВА.
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