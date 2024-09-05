ППО працює в Київській області через атаку російських дронів

У Київській області під час повітряної тривоги через атаку Росії ударними дронами працює Протиповітряна оборона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні КОВА.

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