Короткое замыкание на подстанции: энергетики восстановили электроснабжение в Шевченковском районе Киева 9 часов назад • 17690 просмотра

Инцидент на подстанции не повлиял на жизнеобеспечение Киева - КГВА 10 часов назад • 17318 просмотра

Кличко о ситуации на энергообъекте: на трансформаторной подстанции возникло короткое замыкание 10 часов назад • 17632 просмотра

На энергообъекте в Киеве произошел взрыв и пожар - Кличко 11 часов назад • 15954 просмотра