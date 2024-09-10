ПВО продолжает отражать атаку дронов в пригороде Киева
Киев • УНН
В пригороде Киева продолжается работа ПВО против вражеских дронов. Спасатели призывают жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях, информации о пострадавших или повреждениях пока нет.
В пригороде Киева продолжается боевая работа ПВО против вражеских дронов. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
По информации, противовоздушная оборона продолжает работать по ударным дронам в пригороде столицы. Поэтому в районе возможны сильные звуки и взрывы.
Спасательные службы призывают жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях до завершения боевых действий. Пока не поступает информации о пострадавших или повреждениях.
У Києві оголошено повітряну тривогу, працює ППО10 сентября 2024, 01:08 • 24089 просмотров