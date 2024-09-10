ПВО продолжает отражать атаку дронов в пригороде Киева

В пригороде Киева продолжается боевая работа ПВО против вражеских дронов. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По информации, противовоздушная оборона продолжает работать по ударным дронам в пригороде столицы. Поэтому в районе возможны сильные звуки и взрывы.

Спасательные службы призывают жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях до завершения боевых действий. Пока не поступает информации о пострадавших или повреждениях.

У Києві оголошено повітряну тривогу, працює ППО