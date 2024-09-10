ППО продовжує відбивати атаку дронів у передмісті Києва
Київ • УНН
У передмісті Києва триває робота ППО проти ворожих дронів. Рятувальники закликають мешканців зберігати спокій і перебувати в укриттях, інформації про постраждалих чи пошкодження наразі немає.
У передмісті Києва триває бойова робота ППО проти ворожих дронів. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
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За інформацією, протиповітряна оборона продовжує працювати по ударних дронах у передмісті столиці. Відтак у районі можливі сильні звуки та вибухи.
Рятувальні служби закликають мешканців зберігати спокій і перебувати в укриттях до завершення бойових дій. Наразі не надходить інформації про постраждалих чи пошкодження.
У Києві оголошено повітряну тривогу, працює ППО10.09.24, 04:08 • 42479 переглядiв