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ППО продовжує відбивати атаку дронів у передмісті Києва

ППО продовжує відбивати атаку дронів у передмісті Києва

Київ • УНН

 • 101570 перегляди

У передмісті Києва триває робота ППО проти ворожих дронів. Рятувальники закликають мешканців зберігати спокій і перебувати в укриттях, інформації про постраждалих чи пошкодження наразі немає.

У передмісті Києва триває бойова робота ППО проти ворожих дронів. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.

Деталі

За інформацією, протиповітряна оборона продовжує працювати по ударних дронах у передмісті столиці. Відтак у районі можливі сильні звуки та вибухи.

Рятувальні служби закликають мешканців зберігати спокій і перебувати в укриттях до завершення бойових дій. Наразі не надходить інформації про постраждалих чи пошкодження.

У Києві оголошено повітряну тривогу, працює ППО10.09.24, 04:08 • 42479 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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