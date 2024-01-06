ПВО ночью уничтожила 2 из 2 вражеских "шахедов" - Генштаб

Сегодня Всемирный день детей-сирот войны: сколько украинских детей потеряли своих родителей из-за российской агрессии

С начала полномасштабной российской агрессии около 8,5 тысяч украинских детей остались без родительской опеки, более 1,5 тысячи детей стали сиротами.