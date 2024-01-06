ПВО ночью уничтожила 2 из 2 вражеских "шахедов" - Генштаб
Киев • УНН
Украинская противовоздушная оборона сбила два российских беспилотника "шахед" во время ночной атаки, сообщает Генеральный штаб.
Во время ночной атаки "шахедов" в ночь на 6 января украинская ПВО сбила 2 ударных дрона россиян. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
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Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 2 БпЛА типа Shahed-136/131. Все вражеские дроны уничтожены
На фронте произошло 62 боевых столкновения в течение суток - Генштаб06 январь 2024, 06:00 • 43776 просмотров
ПВО ночью уничтожила 2 из 2 вражеских "шахедов" - Генштаб
Украинская противовоздушная оборона сбила два российских беспилотника "шахед" во время ночной атаки, сообщает Генеральный штаб.
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