На фронте произошло 62 боевых столкновения в течение суток - Генштаб
Украинские военные отбили 62 вражеских обстрела по всей линии фронта, уничтожили два беспилотника и отразили ракетные, авиационные удары и удары из РСЗО.
ВСУ нанесли 6 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб
Украинские войска нанесли 6 авиационных ударов по вражеским объектам, а ракетные войска нанесли удары по различным позициям противника, нанеся ему потери.
Еще плюс 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
По данным Генерального штаба Украины, потери российских войск в Украине сейчас составляют около 363 870 человек личного состава и 6 018 танков.
Франция и Иордания сбросили с самолетов 7 тонн гуманитарной помощи для Газы
Франция и Иордания сбросили 7 тонн гуманитарной помощи над Газой, что стало первым непосредственным участием Парижа в такой воздушной миссии.
1 человек погиб, 11 - получили ранения в результате аварии пассажирского автобуса в США
Автобус, следовавший из Монреаля в Нью-Йорк, попадает в аварию, 1 человек погиб и 11 получили ранения на трассе I-87 возле озера Джордж.
Сегодня Всемирный день детей-сирот войны: сколько украинских детей потеряли своих родителей из-за российской агрессии
С начала полномасштабной российской агрессии около 8,5 тысяч украинских детей остались без родительской опеки, более 1,5 тысячи детей стали сиротами.
Польский еврокомиссар хочет ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы в ЕС
Комиссар ЕС Войцеховский стремится ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы, чтобы защитить производителей ЕС, и утверждает, что это предотвращает поддержку рыночной стратегии России.
Минэкономики подготовило проект нового Кодекса законов о труде
Министерство экономики Украины намерено обсудить новый Трудовой кодекс, который имеет целью модернизировать формы трудоустройства и оцифровать записи, заменив устаревший кодекс 1971 года. Министерство также планирует реформы образования и занятости.
6 января: Крещение Господне, Сочельник по юлианскому календарю, День уборки елки
Именно в этот в день Иоанн Креститель в реке Иордан крестил Иисуса. Считается, что во время обряда на плечо Иисуса сел ангел в виде голубя и тем самым возвестил всем, что он сын Божий.
Китай запустил в космос четыре метеорологических спутника
Китай запустил четыре спутника Tianmu-1 через ракету-носитель Kuaizhou-1A для предоставления услуг по передаче метеорологических данных.