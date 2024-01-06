На фронте произошло 62 боевых столкновения в течение суток - Генштаб

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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
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2 января  •  219339 просмотра

В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год

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Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
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Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  241483 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  174903 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

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Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  265965 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

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Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  170172 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  190232 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

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Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  202896 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

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И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  206446 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

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2 января  •  204734 просмотра

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  192297 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

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Новости по теме

На фронте произошло 62 боевых столкновения в течение суток - Генштаб

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Украинские войска нанесли 6 авиационных ударов по вражеским объектам, а ракетные войска нанесли удары по различным позициям противника, нанеся ему потери.

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По данным Генерального штаба Украины, потери российских войск в Украине сейчас составляют около 363 870 человек личного состава и 6 018 танков.

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Франция и Иордания сбросили с самолетов 7 тонн гуманитарной помощи для Газы

Франция и Иордания сбросили 7 тонн гуманитарной помощи над Газой, что стало первым непосредственным участием Парижа в такой воздушной миссии.

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1 человек погиб, 11 - получили ранения в результате аварии пассажирского автобуса в США

Автобус, следовавший из Монреаля в Нью-Йорк, попадает в аварию, 1 человек погиб и 11 получили ранения на трассе I-87 возле озера Джордж.

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Сегодня Всемирный день детей-сирот войны: сколько украинских детей потеряли своих родителей из-за российской агрессии

С начала полномасштабной российской агрессии около 8,5 тысяч украинских детей остались без родительской опеки, более 1,5 тысячи детей стали сиротами.

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Сегодня Всемирный день детей-сирот войны: сколько украинских детей потеряли своих родителей из-за российской агрессии

Польский еврокомиссар хочет ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы в ЕС

Комиссар ЕС Войцеховский стремится ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы, чтобы защитить производителей ЕС, и утверждает, что это предотвращает поддержку рыночной стратегии России.

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Польский еврокомиссар хочет ограничить импорт украинского сахара и мяса птицы в ЕС

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Министерство экономики Украины намерено обсудить новый Трудовой кодекс, который имеет целью модернизировать формы трудоустройства и оцифровать записи, заменив устаревший кодекс 1971 года. Министерство также планирует реформы образования и занятости.

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6 января: Крещение Господне, Сочельник по юлианскому календарю, День уборки елки

Именно в этот в день Иоанн Креститель в реке Иордан крестил Иисуса. Считается, что во время обряда на плечо Иисуса сел ангел в виде голубя и тем самым возвестил всем, что он сын Божий.

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Китай запустил в космос четыре метеорологических спутника

Китай запустил четыре спутника Tianmu-1 через ракету-носитель Kuaizhou-1A для предоставления услуг по передаче метеорологических данных.

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Китай запустил в космос четыре метеорологических спутника