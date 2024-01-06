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На фронті відбулося 62 бойові зіткнення упродовж доби – Генштаб

На фронті відбулося 62 бойові зіткнення упродовж доби – Генштаб

Київ • УНН

 • 49704 перегляди

Українські військові відбили 62 ворожі обстріли по всій лінії фронту, знищили два безпілотники та відбили ракетні, авіаційні удари та удари з РСЗВ.

Протягом минулої доби відбулося 62 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 БпЛА типу "Shahed-136/131". Всі ворожі дрони знищено.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом минулої доби противник здійснив там 13 безуспішних штурмових дій.

Ще плюс 800 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога06.01.24, 07:36 • 42282 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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