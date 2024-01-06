ППО вночі знищила 2 із 2 ворожих "шахедів" – Генштаб
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона збила два російські безпілотники "шахед" під час нічної атаки, повідомляє Генеральний штаб.
Під час нічної атаки "шахедів" у ніч на 6 січня українська ППО збила 2 ударні дрони росіян. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 БпЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено
На фронті відбулося 62 бойові зіткнення упродовж доби – Генштаб06.01.24, 08:00 • 49704 перегляди