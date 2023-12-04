Путина пригласят на саммит G20 в Бразилии, однако без гарантий безопасности - Лула

Бразильский президент намерен пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, однако не может гарантировать, что его не арестуют. По словам Лулы, этот вопрос находится в компетенции органов юстиции. Об этом пишет Terra.com.br, передает УНН.

Если Путин приедет на встречу G20 в Бразилии, он знает, что может произойти сказал Лула на пресс-конференции в Берлине вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Контекст

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, обвинив его в ответственности за военное преступление в незаконной депортации по меньшей мере 100 детей из Украины после того, как Россия напала на соседнюю страну.

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Эта мера обязывает 123 страны-члены суда арестовать Путина и передать его в Гаагу для суда, если он ступит на их территорию. Кремль отверг это обвинение.