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Путина пригласят на саммит G20 в Бразилии, однако без гарантий безопасности - Лула

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 23:50  •  7435 просмотра

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Президент Бразилии Лула намерен пригласить Путина на саммит G20 без гарантий безопасности от ареста. Путину грозит ордер на арест по обвинению в военных преступлениях, выданный Международным уголовным судом (МУС).

Бразильский президент намерен пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, однако не может гарантировать, что его не арестуют. По словам Лулы, этот вопрос находится в компетенции органов юстиции. Об этом пишет Terra.com.br, передает УНН.

Если Путин приедет на встречу G20 в Бразилии, он знает, что может произойти

сказал Лула на пресс-конференции в Берлине вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Контекст

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, обвинив его в ответственности за военное преступление в незаконной депортации по меньшей мере 100 детей из Украины после того, как Россия напала на соседнюю страну. 

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Эта мера обязывает 123 страны-члены суда арестовать Путина и передать его в Гаагу для суда, если он ступит на их территорию. Кремль отверг это обвинение.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Путіна запросять на саміт G20 у Бразилії, однак без гарантій безпеки – Лула
Putin will be invited to the G20 summit in Brazil, but without security guarantees - Lula
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Путина пригласят на саммит G20 в Бразилии, однако без гарантий безопасности - Лула

Президент Бразилии Лула намерен пригласить Путина на саммит G20 без гарантий безопасности от ареста. Путину грозит ордер на арест по обвинению в военных преступлениях, выданный Международным уголовным судом (МУС).

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